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В Барнауле начали подготовку к новогодним представлениям для школьников

В Барнауле начали подготовку к новогодним представлениям для школьников

В Барнауле начали работу по подготовке новогодних представлений. Всего в этом году планируется охватить около 35 тысяч учащихся 1-4-х классов школ краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

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