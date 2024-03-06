ГП: России отказали в выдаче 38 преступников по политическим мотивам

Известия/Константин Кокошкин В Генпрокуратуре России сообщили о том, что за 2023 год иностранные государства отказали в удовлетворении 114 российских запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, 38 из них – по политическим мотивам.