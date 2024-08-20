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100 Дорог

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Знаменитая вертолетная площадка на Бурдж-аль-Арабу отпраздновала 25-летие

Знаменитая вертолетная площадка на Бурдж-аль-Арабу отпраздновала 25-летие

<p>Дубай &mdash; это город, который до неузнаваемости преобразился с 1993 года, когда архитектурная фирма Atkins Global получила задание создать небоскреб, который бы стал ярким символом Объединенных Арабских Эмиратов на мировой арене.

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