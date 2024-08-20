Знаменитая вертолетная площадка на Бурдж-аль-Арабу отпраздновала 25-летие

<p>Дубай — это город, который до неузнаваемости преобразился с 1993 года, когда архитектурная фирма Atkins Global получила задание создать небоскреб, который бы стал ярким символом Объединенных Арабских Эмиратов на мировой арене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии