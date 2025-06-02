Ланцеты наносят удар: ВСУ теряют контроль над ключевым аэропортом Ирэн ОрлонскаяНа протяжении всей линии фронта российские войска провели активные наступательные действия, в результате чего удалось освободить 1244 квадратных километра территории в зоне специальной военной операции.
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