Нияз Госманов «Корбан-Фест»ның быелгы хедлайнерын әйтте

6 июньдә – Корбан Гаете көнне сәгать 14.00дә сигезенче тапкыр «Корбан-Фест» бәйрәме узачак. «Ният» фонды башкаручы директоры Нияз Госманов «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгында матбугат конференциясендә бәйрәмгә җырчы Салават Фәтхетдинов киләчәген әйтте.
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