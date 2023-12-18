Школьник в Москве защитил мать, открыв огонь по мигранту Елена ГалицкаяВ ночь с 16 на 17 декабря в Москве произошел инцидент, в результате которого семнадцатилетний школьник атаковал мигранта из Азербайджана.
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