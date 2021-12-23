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Бурятия ввела режим ЧС республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошла авария из-за возгорания электрической проводки. Власти Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня и приостановили работу детских садов и школ.

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