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Царьград

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Серфер Мел Исмаил рассказал об атаке акулы: потерял ногу

Серфер Мел Исмаил рассказал об атаке акулы: потерял ногу

В сентябре в Западной Австралии серфер Мел Исмаил подвергся нападению акулы и потерял правую ногу. Несмотря на серьёзные травмы, пожарному удалось выйти к берегу и вызвать помощь.

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