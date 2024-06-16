В Алтайском крае отмечается спад активности клещей

За неделю от них пострадало 543 человека В Алтайском крае наблюдается спад активности клещей, однако при выездах на природу следует носить защитную одежду, регулярно проводить осмотры и применять репелленты, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
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