Роскачество назвало главные признаки надежного школьного рюкзака

Ключевой критерий — жесткая спинка: она помогает равномерно распределять нагрузку и беречь осанку ребенка При выборе школьного рюкзака важно учитывать множество факторов, чтобы приобрести изделие, которое будет качественным и долговечным, сообщили RT в пресс-службе Роскачества.