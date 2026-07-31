Роскачество назвало главные признаки надежного школьного рюкзака

Ключевой критерий — жесткая спинка: она помогает равномерно распределять нагрузку и беречь осанку ребенка При выборе школьного рюкзака важно учитывать множество факторов, чтобы приобрести изделие, которое будет качественным и долговечным, сообщили RT в пресс-службе Роскачества.
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