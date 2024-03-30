Что такое РЭБ, как его используют?

На эти вопросы решили ответить представители Народного фронта. Для этого они приехал к нашим бойцам. — Когда идем разминировать направление, система РЭБ очень помогает безопасно выполнить работу, ‒ говорит боец с позывным «Тонкий».
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