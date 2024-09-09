Алаудинов: в Курской области за сутки ликвидировали танк и другую технику ВСУ

Удары были нанесены на суджанском направлении Военнослужащие российской армии за сутки на суджанском направлении в Курской области ликвидировали один танк и другую технику противника, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов.