В 2023 году налоговые поступления в бюджет Украины от игорного бизнеса резко возросли и составили 10,4 миллиарда гривен (272,5 миллиона долларов), сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
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