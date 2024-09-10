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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Мама Александра Реввы считает, что жена украла его у нее

Артист Александр Ревва недавно отпраздновал свое 50-летие. Успешный артист, он счастлив в браке и является гордым отцом двух дочерей, однако есть одна серьезная проблема, которая его беспокоит уже на протяжении многих лет — это отношения с матерью.

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