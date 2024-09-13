34 центра «Точка роста» открылись в нижегородских школах в начале нового учебного года

34 центра «Точка роста» открылись в нижегородских школах с начала нового учебного года. Они были созданы в сельской местности и малых городах в 27 муниципалитетах региона в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
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