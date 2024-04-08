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Что будет, если каждое утро пить сырое яйцо натощак?

Что будет, если каждое утро пить сырое яйцо натощак?

Врачи оценили оригинальный завтрак Привычка пить в день по сырому яйцу, а то и больше, свойственна в первую очередь оперным певцам — это улучшает эластичность голосовых связок и, как следствие, тембр и чистоту голоса.

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