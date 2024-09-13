Столичные власти оценили предложение новостроек без эскроу в Москве

На такие объекты приходится 6% первичного предложения. Когда их достроят, новостроек без эскроу в столице не останется На сентябрь 2024 года лишь 6% московских новостроек возводятся без применения счетов эскроу, следует из сообщения Мосгостройнадзора.
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