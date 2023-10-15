Путин: никто в здравом уме не должен допускать войны между ядерными державами

Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил 15 октября президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».
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