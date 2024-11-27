В Европе нацелились на футболиста «Спартака», «ПСЖ» хочет защитника сборной Узбекистана. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в России«Краснодар» хочет приобрести вингера «Интернасьонала»Getty ImagesКрайний нападающий бразильского «Интернасьонала» Уэсли может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Radio Grenal.
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