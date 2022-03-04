Происшествия

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В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней жительницы Гайского городского округа.

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