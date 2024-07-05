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Позитив для оптимистов

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На днях сбежавший в Германию экс-вице-премьер России Альфред Кох заявил, что ВСУ готовят удар по Белоруссии.

На днях сбежавший в Германию экс-вице-премьер России Альфред Кох заявил, что ВСУ готовят удар по Белоруссии.

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