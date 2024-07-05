КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО "ОТ ЛИТВЫ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИЧЕГО": СЦЕНАРИЙ, К КОТОРОМУ ВСЕ ГОТОВЯТСЯ, – БЕЛОРУССИЮ ВТЯГИВАЮТ В ВОЙНУ На днях сбежавший в Германию экс-вице-премьер России Альфред Кох заявил, что ВСУ готовят удар по Белоруссии.