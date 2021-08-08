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«Экономика сегодня»: в случае нападения на Россию система «Мертвая рука» сама примет решение о нанесении ответного ядерного удара

«Экономика сегодня»: в случае нападения на Россию система «Мертвая рука» сама примет решение о нанесении ответного ядерного удара

В случае нападения на Российскую Федерацию система «Периметр», также известная как «Мертвая рука», сама примет решение о нанесении ответного ядерного удара.

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