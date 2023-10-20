The FDA's Ties To The Gates Foundation Authored by Maryanne Demasi via The Brownstone Institute, In 2017, the US Food and Drug Administration (FDA) entered into a memorandum of understanding (MOU) with the Bill & Melinda Gates Foundation.
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