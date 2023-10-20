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Zero Hedge

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The FDA's Ties To The Gates Foundation

The FDA's Ties To The Gates Foundation

The FDA's Ties To The Gates Foundation Authored by Maryanne Demasi via The Brownstone Institute, In 2017, the US Food and Drug Administration (FDA) entered into a memorandum of understanding (MOU) with the Bill & Melinda Gates Foundation.

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