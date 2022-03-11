Барбашев забросил 18-ю шайбу в сезоне в матче против «Рейнджерс». У него 42 очка в 55 играх

Иван Барбашев забросил 18-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс». Россиянин забил 2-й гол «Сент-Луиса» в этой игре.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх