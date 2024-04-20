Гвардии ефрейтор Быханов своевременно разгромил РСЗО ВСУ и пресек атаку противника

В составе группировки прикрытия государственной границы гвардии ефрейтор Илья Быханов выполнял задачи по уничтожению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также подавлению их огневых средств.
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