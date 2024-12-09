Не везет в плацкартах: как перекупщики воруют железнодорожные билеты

В последнее время прокуратура вместе с перевозчиками активно занялась проблемой дефицита железнодорожных билетов, который искусственно создают перекупщики: за последние полгода в оборот вернули несколько тысяч билетов на сумму в десятки миллионов рублей.
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