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Не везет в плацкартах: как перекупщики воруют железнодорожные билеты

Не везет в плацкартах: как перекупщики воруют железнодорожные билеты

В последнее время прокуратура вместе с перевозчиками активно занялась проблемой дефицита железнодорожных билетов, который искусственно создают перекупщики: за последние полгода в оборот вернули несколько тысяч билетов на сумму в десятки миллионов рублей.

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