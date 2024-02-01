«Жужа» - путешественница! Новые гастроли Семейного театра кукол

Актёры Семейного театра кукол «Жужа» сегодня отправились на гастроли по Шурышкарскому району. Запланировано выступление в школах в Восяхово, Мужи, Горки и Овгорт.
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