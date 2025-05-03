ИИ ускорил поиск противовирусных соединений при ограниченных данных Ученые из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете разработали метод, позволяющий при помощи искусственного интеллекта (ИИ) находить потенциальные противовирусные соединения даже при ограниченном объеме данных.