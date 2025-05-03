Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Клещи ЭНЦЕФАЛИТНЫЕ в СССР были только в Сибири. В Подмосковье и Крыму энцефалита не было в принципе. Энцефалитные доб...Почему в СССР не ...
  • Walery
    В Америке хорошо... там через 20 лет вспоминают об изнасиловании и требуют деньги!  И ни стыда ни совести...5 причин, из-за к...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Вот спасибо! Щас заставлю милого это перечитать, а то он вечно посмеивается над моей привычкой держать все продукты в...Враги, а не сосед...

ИИ ускорил поиск противовирусных соединений при ограниченных данных

ИИ ускорил поиск противовирусных соединений при ограниченных данных

ИИ ускорил поиск противовирусных соединений при ограниченных данных Ученые из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете разработали метод, позволяющий при помощи искусственного интеллекта (ИИ) находить потенциальные противовирусные соединения даже при ограниченном объеме данных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх