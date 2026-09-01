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ИА Регнум

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МИД России: Швеция бездействует в ответ на атаки дронов у посольства

МИД России: Швеция бездействует в ответ на атаки дронов у посольства

Россия требует от Швеции принять меры в связи с атаками беспилотников на российское посольство, но Стокгольм пока бездействует.

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