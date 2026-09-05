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До февраля 2027 года в России ожидается аномальное природное явление

До февраля 2027 года в России ожидается аномальное природное явление

Мировая климатическая система вновь входит в период повышенной нестабильности. Океано-атмосферное явление Эль-Ниньо, которое уже сформировалось в Тихом океане, может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

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