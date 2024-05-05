Список ширится: Вслед за Зеленским в розыск объявили экс-министра Климкина

Россия расширила список и вслед за Зеленским объявила в розыск Климкина, Гройсмана и Данилова.Буквально накануне МВД России объявило в розыск главаря киевского режима Владимира Зеленского и его предшественника - Петра Порошенко.
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