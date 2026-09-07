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Кухня и дом

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Почему обои клеят до укладки ламината: разбор правильной последовательности ремонта

Почему обои клеят до укладки ламината: разбор правильной последовательности ремонта

Ремонт — это всегда череда решений, где даже незначительная на первый взгляд деталь может повлиять на конечный результат.

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