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«Известия»: российские застройщики просрочили сдачу до 60% жилой недвижимости

«Известия»: российские застройщики просрочили сдачу до 60% жилой недвижимости

В первой половине года от 50 до 60% российских девелоперов просрочили сдачу строящегося жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оценки экспертов рынка.

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