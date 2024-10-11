В Москве задержали гендиректора «РАТМ Холдинга»

В Москве задержали президента и гендиректора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана. По предварительным данным, это связано с делом в отношении заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, об аресте которого стало известно накануне.
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