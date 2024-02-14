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ВМС США совершенствуют механизмы обнаружения морских угроз на основе опыта операции против хуситов

ВМС США совершенствуют механизмы обнаружения морских угроз на основе опыта операции против хуситов

Боевые действия США и Великобритании против йеменских хуситов из движения «Ансар Алла» в настоящее время тщательно анализируются и осмысляются специалистами американских военно-морских сил.

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