Попович – об инициативе слияния ГУМ и ТУМ: «Она должна быть рассмотрена НЦБК»

Бывший министр образования Корнелиу Попович считает, что инициатива слияния Государственного университета Молдовы (ГУМ) и Технического университета Молдовы (ТУМ) должна быть рассмотрена Национальным центром по борьбе с коррупцией.
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