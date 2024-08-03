1520. Диверсанты российских железных дорог Сегодня, 04:0329 Необходимое предисловиеТак получилось, что с момента последней публикации на эту тему, железнодорожную, прошел практически год.
1520. Диверсанты российских железных дорог
Комментарии
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Михаил Васильев
А что такое ФПК?
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9 час.
Лариса Фомичева
Федеральная пассажирская компания
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6 час.
Юрий Астахов
Верно! И это не только в РЖД. У нас всей страной управляют временщики-непрофессионалы. Им бы нахапать и свалить.. А ловят их, если "свалить" не успел, считая, что мало нахапал.
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5 час.
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