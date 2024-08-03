Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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1520. Диверсанты российских железных дорог

1520. Диверсанты российских железных дорог

1520. Диверсанты российских железных дорог Сегодня, 04:0329 Необходимое предисловиеТак получилось, что с момента последней публикации на эту тему, железнодорожную, прошел практически год.

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Комментарии
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Михаил Васильев
А что такое ФПК?
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9 час.
Лариса Фомичева
Федеральная пассажирская компания
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6 час.
Юрий Астахов
Верно! И это не только в РЖД. У нас всей страной управляют временщики-непрофессионалы. Им бы нахапать и свалить..  А ловят их, если &quot;свалить&quot; не успел, считая,  что мало нахапал.
Ответить
5 час.

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