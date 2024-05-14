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Военное обозрение

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«Хотите и теперь сказать, что я русский наймит?» - Вучич прокомментировал свою встречу с женой Зеленского и главой МИД Украины

«Хотите и теперь сказать, что я русский наймит?» - Вучич прокомментировал свою встречу с женой Зеленского и главой МИД Украины

Вучич объяснил встречу с представителями киевского режима защитой интересов собственной страны.

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