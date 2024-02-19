В Златоусте на трибунах нового биатлонного комплекса подрались болельщики Спартакиады

В последний день соревнований по биатлону в Челябинской области болельщики устроили драку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», потасовка произошла в воскресенье, 18 февраля, на трибунах биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.