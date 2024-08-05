ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт в Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали российского гражданина, который по заданию украинских спецслужб планировал совершить террористический акт против сотрудников администрации Запорожской области.
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