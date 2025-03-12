Политика как он...
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Политика как она есть

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Маск оценил переговоры США и Украины

Маск оценил переговоры США и Украины

Переговоры США и Украины, прошедшие 11 марта в Саудовской Аравии, являются отличной работой. Об этом заявил американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в соцсети Х.

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