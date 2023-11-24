Невероятно вкусные без грамма мяса котлетки. В пост — то, что нужно

Очень вкусные и сочные котлетки с грибами. Во время поста -это просто идеальное блюдо. РЕЦЕПТ 250 г шампиньонов 1 луковица 1 картошка 2 ст л овсяных хлопьев 2 ст л растительного масла 100 мл кипятка 20 г панировочных сухарей соль, перец по вкусу 1.