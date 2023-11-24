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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Невероятно вкусные без грамма мяса котлетки. В пост — то, что нужно

Очень вкусные и сочные котлетки с грибами. Во время поста -это просто идеальное блюдо. РЕЦЕПТ 250 г шампиньонов 1 луковица 1 картошка 2 ст л овсяных хлопьев 2 ст л растительного масла 100 мл кипятка 20 г панировочных сухарей соль, перец по вкусу 1.

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