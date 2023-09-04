US Open. 4-й круг. Касаткина сыграет с Соболенко, Пегула – с Киз

Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 28 августа – 10 сентября 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Четвертый круг Дарья Касаткина (Россия) Арина Соболенко (Беларусь) Дата проведения 5 сентября, 02.
Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 28 августа – 10 сентября 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Четвертый круг Дарья Касаткина (Россия) Арина Соболенко (Беларусь) Дата проведения 5 сентября, 02.
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