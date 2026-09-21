Бронекапсулы и капониры: как ВС РФ выбила боевиков из Зеленой Дибровы

Сразу после освобождения села Розовка бойцы 5-й танковой бригады группировки «Восток» выбили украинские формирования из Зеленой Дибровы .
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