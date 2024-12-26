Российская армия демонстрирует большие успехи, причем не только скоростью своего продвижения. Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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