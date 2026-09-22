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Пронедра

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MIT создал рассасывающиеся батареи для проглатываемых медустройств

MIT создал рассасывающиеся батареи для проглатываемых медустройств

Учёные Массачусетского технологического института (MIT) создали крошечные батарейки, полностью изготовленные из биоразлагаемых материалов, безопасных для организма.

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