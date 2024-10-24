Не опять, а снова. Очередной вариант АК-12 Новый автомат (вверху), рядом со старой вариацией.В войска поступает новый вариант автомата АК-12… Очередной.
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Не опять, а снова. Очередной вариант АК-12 Новый автомат (вверху), рядом со старой вариацией.В войска поступает новый вариант автомата АК-12… Очередной.
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