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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушаков о чемпионстве «Краснодара»: «Мне все равно, с одной стороны. Хочу поздравить Галицкого и клуб. Команда насолила «Зениту» в год столетия»

«С одной стороны, мне все равно, а с другой – я очень уважаю Сергея Николаевича Галицкого и рад, что его клуб выиграл это чемпионство.

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