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Актриса Флоринская сообщила, что США — ментально не её страна

Платформа START объявила о выпуске сериала “Красные линии”. Главную роль писательницы Елены Огурцовой в нем, которая оказалась в ловушке со своим кумиром – бывшим успешным писателем, сыграла известная актриса сериалов “Бригада” и “Ивановы-Ивановы” Александра Флоринская.

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