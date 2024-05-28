Актриса Флоринская сообщила, что США — ментально не её страна

Платформа START объявила о выпуске сериала “Красные линии”. Главную роль писательницы Елены Огурцовой в нем, которая оказалась в ловушке со своим кумиром – бывшим успешным писателем, сыграла известная актриса сериалов “Бригада” и “Ивановы-Ивановы” Александра Флоринская.