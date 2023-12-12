Нефтяники и железнодорожники массово выступили с требованиями в Мангистау

Нефтяники и железнодорожники Мангистауской области выступили с требованиями. На месте массового выступления работников ТОО «WestOilSoftware» замечены лица в одежде, которая характерна для сотрудников специальных подразделений силовых структур, передает Kaztag.
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